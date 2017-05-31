Стрелявший из окна житель Новосибирска приговорен к 15 годам колонии

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Новосибирский областной суд приговорил к 15 годам колонии и штрафу в 30 тыс. рублей 40-летнего Максима Медведева. Он признан виновным в стрельбе, хулиганстве и посягательстве на жизнь полицейского, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"Суд приговорил Медведева к 15 годам лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере 30 тыс. рублей. Наказание ему предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 23 августа 2016 года Медведев, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с сожительницей. Оставшись один, он поджег помещение, а после локализации пожара сотрудниками МЧС не менее восьми раз выстрелил из самодельного обреза охотничьего ружья из окна квартиры.

На место ЧП приехали сотрудники полиции. Медведев увидел пытавшегося его задержать 47-летнего полицейского и выстрелил в него, целясь в грудь. Однако сотрудник полиции успел отвести дуло обреза вниз, был ранен в ноги и доставлен в больницу. Стрелявшего задержали другие сотрудники правоохранительных органов.