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Стрелявший из окна житель Новосибирска приговорен к 15 годам колонии

Сибирь
31 мая, 11:23 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, мая. /ТАСС

В августе 2016 года Максим Медведев ранил пытавшегося его задержать полицейского

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НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Новосибирский областной суд приговорил к 15 годам колонии и штрафу в 30 тыс. рублей 40-летнего Максима Медведева. Он признан виновным в стрельбе, хулиганстве и посягательстве на жизнь полицейского, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"Суд приговорил Медведева к 15 годам лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере 30 тыс. рублей. Наказание ему предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 23 августа 2016 года Медведев, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с сожительницей. Оставшись один, он поджег помещение, а после локализации пожара сотрудниками МЧС не менее восьми раз выстрелил из самодельного обреза охотничьего ружья из окна квартиры.

На место ЧП приехали сотрудники полиции. Медведев увидел пытавшегося его задержать 47-летнего полицейского и выстрелил в него, целясь в грудь. Однако сотрудник полиции успел отвести дуло обреза вниз, был ранен в ноги и доставлен в больницу. Стрелявшего задержали другие сотрудники правоохранительных органов.

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