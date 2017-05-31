Судно экспедиции "Байкал - Аляска" вышло в открытый Байкал

ИРКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Надувной катамаран "Искатель", экспедиционное судно проекта "Байкал - Аляска", призванного восстановить старинный торговый путь между Сибирью и Америкой, вышло в открытый Байкал, сообщил ТАСС руководитель экспедиции Анатолий Казакевич.

"Мы заправились топливом, прошли Листвянку (поселок у истока Ангары - прим. ТАСС). Ветер штормовой, вода холодная - 5 градусов, против меня красивый, в снегах (горный хребет на юге Байкала) Хамар-Дабан. Настроение боевое, погода суровая. Сегодня планируем дойти до Больших Котов, либо до бухты Песчаной", - сказал он.

По словам Казакевича, после состоявшего во вторник официального старта экспедиции и пробного спуска "Искателя" на воду в Иркутском водохранилище, судно было доукомплектовано всем необходимым оснащением, экипировкой и продовольствием, после чего направилось вверх по течению Ангары.

"Нас семь человек. Экипаж сработался, "Искатель" показывает себя хорошо. Есть, конечно, мелкие недоделки, но это рабочие моменты, в процессе катамаран настраивается под наши потребности", - заверил путешественник.

Куда плывет "Искатель"

Создатель "Искателя", путешественник и инженер- конструктор Анатолий Кулик сообщил ТАСС, что предшественник этого судна, уже проходил испытания в кругосветной морской экспедиции. В данной модели Куликом были применены около десятка инженерных новшеств, которые позволят катамарану проходить в северных широтах - по Охотскому и Берингову морям.

"Обшивка катамарана изготовлена из суперпрочной ткани, она была испытана нами много раз при столкновении с коралловыми рифами - катамаран оставался совершенно целым, это гарантирует сохранность "Искателя" при риске напороться на камни", - сказал он.

В дороге "Искатель" буду два раза разбирать и снова собирать - при перевалке через горные хребты на север Байкала для выхода на реку Лена и для переброски к Охотскому морю. В целом сухопутная часть экспедиции оставит около 300 км из общих 11 тыс. км пути от Иркутска до Анкориджа (США, штат Аляска), прибытие в который запланировано на 30 августа 2017 года.

Старт экспедиции "Байкал - Аляска" состоялся 30 мая. В общей сложности ее участниками станут порядка 25 человек из разных регионов России, которые будут сменять друг друга на протяжении шести этапов экспедиции. Задачи экспедиции - сбор артефактов и этнографического материала о старинном купеческом маршруте, благодаря которому к Иркутской губернии были присоединены земли в Северной Америке, а также составление путеводителя для туристов по неизведанным уголкам Сибири и Дальнего Востока.

Историко-географическая экспедиция "Байкал - Аляска" включена в перечень мероприятий, посвященных празднованию 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 80-летия Иркутской области. Проект также приурочен к 150-летию продажи Аляски, 210-летию установления дипломатических отношений между Россией и США, 200-летию прибытия русской эскадры на Гавайи. Проект получил поддержку Русского географического общества и Минвостокразвития России, генеральным информационным партнером экспедиции является агентство ТАСС.