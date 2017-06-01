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Красноярский край выделит 45 млн рублей на достройку дома для погорельцев в Канске

Сибирь
1 июня, 8:52 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 1, июня. /ТАСС

Ранее 60-квартирный дом строился в рамках программы переселения жителей из аварийного жилья, но позднее его возведение было заморожено из-за проблем, возникших у подрядчика

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© Михаил Почуев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Потерявшим жилье при масштабном пожаре в Канске Красноярского края предоставят квартиры в новом доме. На его достройку из краевого бюджета будет выделено более 45 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба регионального Минстроя.

"В ходе совещания принято решение для оказания помощи погорельцам по достройке 60-квартирного жилого дома, расположенного в 6-м Северо-Западном микрорайоне Канска. На достройку дома из бюджета края предусмотрено выделение более 45 миллионов рублей", - отмечается в сообщении. Как уточнили ТАСС в Минстрое, ранее этот дом строился в рамках программы переселения жителей из аварийного жилья, но позднее его возведение было заморожено из-за проблем, возникших у подрядчика. Дом находится в высокой степени готовности: возведены четыре из пяти этажей, все инженерные сети подведены. Строителям останется достроить этаж, возвести крышу и завершить внутреннюю отделку.

Как сообщалось ранее, 24 мая произошли масштабные пожары в Лесосибирске, Канске, поселках Стрелка (входит в городской округ Лесосибирск), Малая Кеть, Тиличеть. В результате погибли три человека. Серия крупных возгораний оставила без крыши над головой 533 человек, в том числе 67 детей. В самом Канске огнем было уничтожено 78 домов, где проживало около 250 человек.

Губернатор края Виктор Толоконский распорядился до 15 сентября обеспечить пострадавших от пожара постоянным жильем. Для этого муниципалитеты до 2 июня должны представить в региональное правительство различные технические решения - приобретение квартир на рынке вторичного жилья, строительство нового жилья.

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