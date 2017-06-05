Ученые из Красноярска разработали новое оборудование для вживленная имплантатов

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Ученые Красноярского государственного медицинского университета разработали новое оборудование для вживления имплантатов в костную ткань, которое позволит проводить улучшенную регенерацию костной ткани. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Молодые ученые Красноярского государственного медицинского университета разработали оборудование для эффективного вживления имплантатов в костную ткань. В основе технологии - обработка поверхности имплантатов холодной плазмой при помощи разработанного генератора, который по характеристикам значительно превосходит существующие российские и зарубежные аналоги", - говорится в сообщении.

По данным разработчиков, таким образом, при установке имплантатов происходит улучшенная регенерация костной ткани, а также снижается вероятность начала воспалительного процесса в послеоперационный период. Оборудование оснащено более мощным генератором с импульсным напряжением в 150 киловольт. У аналогичных приборов этот показатель равен 30 киловольтам.

В региональном правительстве ТАСС уточнили, что сейчас идет разработка опытного образца, затем он должен пройти доклинические испытания. Разработка получила поддержку в рамках проекта "Умник" Фонда содействия инновациям. Потенциальными потребителями новой разработки могут стать отделения хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии больничных стационаров, а также стоматологические поликлиники.