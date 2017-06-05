Склад пиломатериалов горит в районе поселка Зеленый Бор на юге Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Склад пиломатериалов и отходов деревообработки горит в Минусинском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожар локализован, угрозы населенным пунктам нет.

"В 12:54 (8:54 мск) в Минусинском районе возле поселка Зеленый Бор произошел пожар пиломатериалов и отходов лесопиления. Вертолеты Ми-8 из Абакана и Красноярска вылетели в Минусинский район на тушение пожара. Кроме этого, в тушении задействованы семь единиц техники Минусинского пожарно-спасательного гарнизона, пожарный поезд и силы добровольной пожарной команды", - сказали в МЧС.

Там уточнили, что данных о пострадавших пока нет, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров.