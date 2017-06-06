Сибирский химкомбинат Росатома в 2017 году увеличит инвестиции на треть

ТОМСК, 6 июня. /ТАСС/. Сибирский химический комбинат (СХК) Росатома, на котором реализуется проект "Прорыв" по созданию новейших реакторов на быстрых нейтронах, в 2017 году планирует инвестировать в производство около 7,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

"В 2017 году АО "Сибирский химический комбинат" планирует инвестировать в производство 7,8 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе. Согласно годовому отчету предприятия, инвестиции на предприятии в 2016 году немногим превысили 5,8 млрд рублей, таким образом, в этом году рост инвестпрограммы превысит 34%.

Большая часть средств - около 5 млрд рублей - будет направлена на продолжение работ по консервации бассейнов с радиоактивными отходами и ликвидации "военного наследия", а также на проект "Прорыв". Еще 2,6 млрд рублей будет направлено на программу развития инфраструктуры и инженерных коммуникаций предприятия, 300 млн рублей комбинат инвестирует в реконструкцию и модернизацию основного производства. "За три года, с 2014 по 2016 годы, общий объем инвестиций АО "СХК" превысил 16 млрд рублей", - отметили на СХК.

В первом квартале 2017 года предприятие получило чистую прибыль на сумму более 1 млрд рублей против 928 млн рублей за тот же период годом ранее. Квартальная выручка от продаж, напротив, снизилась с 7,3 млрд рублей в 2016 году до 3,3 млрд рублей в 2017-м.

СХК расположен в крупнейшем закрытом городе мира Северске в Томской области. Комбинат объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК - обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. В 2016 году предприятие получило 1,84 млрд рублей чистой прибыли (рост в 2,7 раза), выручку - почти 15 млрд рублей (рост - 5%).

С 2011 года на предприятии реализуется проект "Прорыв" по созданию основы энергетики будущего. В рамках проекта создается опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК), в его составе - реактор БРЕСТ-ОД-300, комплекс по производству новейшего ядерного топлива, комплекс по переработке отработавшего топлива. Заявлялось, что первая очередь ОДЭК заработает после 2018 года, когда будет запущен завод по производству топлива. Реактор планировалось запустить в 2020 году, а в 2022 году - модуль переработки топлива.