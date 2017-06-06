В Омске разрабатывают программу контроля за состоянием дорог по поручению Медведева

ОМСК, 6 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области разрабатывает мобильное приложение для общественного контроля состояния дорог и качества проводимого ремонта, сообщил журналистам заместитель профильного министра Дмитрий Христолюбов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству транспорта России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ использовать опыт Московской области и рассмотреть возможность внедрения программного комплекса, который обеспечит общественный контроль за качеством дорожных работ.

"Сейчас мы создаем по поручению Дмитрия Анатольевича Медведева интерактивную карту и мобильное приложение. Можно будет сфотографировать дефект дороги или некачественное выполнение дорожного ремонта и отправить со своим комментарием. Снимок будет через геолокацию привязываться к участку дороги", - рассказал замминистра.

По его словам, это очень эффективная мера, которая широко применяется в Московской области. Единственным условием для использования приложения будет регистрация пользователя на портале госуслуг.

Христолюбов отметил, что сам по себе запуск такого приложения не решит все проблемы с дорогами. "Эти дефекты накапливались долгие годы, и их невозможно все исправить за два-три года. В районах много дорог, которые не ремонтировались десятилетиями. Но мы будем видеть, откуда поступает больше всего обращений, на что необходимо обратить особое внимание", - подчеркнул представитель регионального Минстроя.

Жалоба на дороги

В апреле 2016 года жительница Омска Екатерина Черненко в ходе прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину на плохое состояние региональных дорог и бездействие местных властей. Глава государства призвал привести дороги в порядок к 300-летию города, которое отмечалось в августе прошлого года.

В результате в 2016 году дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил рекордные 7,7 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом в регионе заделали в 1,6 раза больше ям - 713,9 тыс. квадратных метров, объемы ремонта автомобильных дорог выросли в 6,8 раз и составили 204,7 километра, было обеспечено содержание более 10 тыс. километров региональных дорог и построены новые дорожные объекты.

В 2017 году дорожный фонд региона также составил 7,7 млрд рублей. Из этих средств более 2 млрд будет предоставлено муниципалитетам в виде субсидии, 1,7 млрд пойдут на содержание региональной дорожной сети, 1,2 млрд - на строительство и реконструкцию дорог и около 1,5 млрд рублей - на текущий и капитальный ремонт магистралей.