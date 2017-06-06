Пожарные спустя сутки потушили возгорание на складе с продуктами в Новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Пожарные спустя почти сутки ликвидировали возгорание площадью 600 квадратных метров на складе продуктов в Новосибирске. Тушение осложняли конструкция помещения и наличие двух очагов пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.
"Возгорание ликвидировано, в настоящий момент проливается пожарный мусор в целях исключения его повторного возгорания", - сказал представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что информация о пожаре на одном из складов "Левобережного" рынка поступила в 22:16 (18:16 мск) 5 мая. Более трех часов потребовалось, чтобы локализовать возгорание, к 05:00 по местному времени 6 мая открытое горение было ликвидировано, и пожарные преступили к проливке склада. Работу пришлось проводить с автолестницы через отверстие в крыше, когда она обрушилась, из-за притока кислорода горение возобновилось.
Тушение осложнялось большим количеством горючих материалов, сам склад разделен деревянными перегородками на отсеки, в которых хранились продукты питания и кондитерские изделия. Кроме того, существовало два очага возгорания, доступ к которым был ограничен конструкцией помещения.
В результате ЧП никто не пострадал. На месте работают дознаватели, причина возгорания устанавливается.