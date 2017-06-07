Ученые РФ и Японии вырастили нанотрубки на поверхности искусственных алмазов без графена

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Ученые из институтов Сибирского отделения РАН и Университета Тохоку (Япония) создали технологию выращивания углеродных нанотрубок на поверхности искусственных алмазов без добавления графена. Как рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Борис Бохонов, метод отличается тем, что алмазы не требуют предварительной обработки, и может использоваться для элементов микросхем и устройств памяти.

"Особенность технологии состоит в том, что кристаллы синтетического алмаза не требуют предварительной химической или термической обработки. Искусственный алмаз с нанотрубками может применяться в микросхемах, а если трубки частично заполнить сильномагнитными металлами - то для применения в устройствах хранения информации", - сказал Бохонов.

По словам одного из авторов исследований, старшего научного сотрудника Института гидродинамики СО РАН Дины Дудиной, процесс роста нанотрубок не потребовал специального добавления графена. "Графеновые слои образуются при взаимодействии наночастиц никеля с поверхностью алмаза, и углеродные нанотрубки растут в ходе этой реакции. Ранее считалось, что присутствие слоя графена играет решающую роль для роста ориентированных нанотрубок", - добавила Дудина.

Результаты исследований российских и японских ученых опубликованы в международном журнале Ceramics International.