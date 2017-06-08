Иркутский губернатор поручил усилить контроль за ввозом кормов и добавок

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил правительству региона усилить контроль за ввозом кормов и кормовых добавок. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства по итогам заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Иркутской области.

"Необходимо организовать круглосуточный пост на западе региона, учитывая, что основные поступления в Иркутскую область идут именно с запада страны", - приводят в пресс- службе слова главы региона.

По его словам, в Иркутской области в последние годы стабильно увеличивается количество собственных кормов. "Тем не менее, мы пока продолжаем корма ввозить, и их проверка должна быть стопроцентной", - отметил Левченко.

Согласно представленным в ходе совещания данным Россельхознадзора, ввоз кормов и добавок в Иркутскую область осуществляется из 22 регионов страны, наибольшее количество поставляется из Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, вывоз - в 17 субъектов РФ.

"На стационарном посту "Рубеж" в Слюдянке за пять месяцев текущего года проконтролирована перевозка 54 партий различных видов кормов общей массой 930 тонн. Выявлено 13 случаев перевозки кормов без ветеринарных сопроводительных документов общей массой 250 тонн, наложены штрафы", - проинформировал замруководителя управления ведомства по Иркутской области и Бурятии Александр Сербиян.

В марте этого года в Иркутской области впервые была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), произошел падеж 40 животных в одном из хозяйств деревни Куда Иркутской области, после чего в границах карантинной зоны были уничтожены более 1300 свиней. По мнению специалистов, источником вируса мог стать корм для животных, завезенный из-за пределов региона.