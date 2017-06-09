ФСБ выявила в Новосибирске преступную группу, подпольно оформлявшую иностранцев в РФ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ выявили в Новосибирской области преступную группу, нелегально оформлявшую пребывание в России до 100 иностранцев в месяц. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области совместно с территориальным органом безопасности пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, - сообщили в ЦОС. - Участниками группы ежемесячно легализовывалось на территории Российской Федерации до 100 иностранных граждан".

В результате оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания организаторов преступной группы обнаружены и изъяты компьютеры с клиентской базой преступной группы, паспорта граждан СНГ, патенты на работу, миграционные карты, сертификаты о знании русского языка и бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой").