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Житель Новосибирска получил четыре года колонии за хищение из бюджета 6,7 млн рублей

Сибирь
9 июня, 14:57 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, июня. /ТАСС

С помощью фиктивных документов он незаконно получал субсидии по региональной целевой программе, которая предполагает компенсацию затрат на строительство индивидуальных жилых домов

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НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к четырем годам колонии 39-летнего местного жителя Дениса Волченкова. Он признан виновным в мошенничестве с региональными субсидиями на сумму 6,7 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"Суд приговорил Волченкова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении 22 преступлений, предусмотренных статьей "Мошенничество в крупном размере", и одного преступления, предусмотренного статьей "Покушение на мошенничество в крупном размере" УК РФ", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что Волченков незаконно получал субсидии по региональной целевой программе "О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области", которая предполагает компенсацию затрат на строительство индивидуальных жилых домов из регионального бюджета в размере до 300 тыс. рублей.

Волченков от имени подысканных им физических лиц предоставил в администрацию Новосибирского района фиктивные документы, а после перечисления денег на расчетные счета граждан распорядился ими по своему усмотрению. В результате с марта 2014 года по май 2015 года Волченкову удалось похитить из регионального бюджета свыше 6,7 млн рублей.

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