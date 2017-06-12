Читинская епархия окажет помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП паломников

ЧИТА, 12 июня. /ТАСС/. Читинская епархия окажет помощь семьям погибших и пострадавших в результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае, которое унесло жизни 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы Забайкальской митрополии.

"Читинская епархия окажет помощь семьям погибших и пострадавших. Выражаю глубокие соболезнования, молюсь об упокоении усопших и о выздоровлении раненых", - приводит пресс-служба слова митрополита Читинского и Петровск- Забайкальского Димитрия.

В епархии уточнили, что на месте ДТП в Петровск-Забайкальском районе священники и монашествующие помогали извлекать раненых из перевернувшегося автобуса, оказывали психологическую помощь. "Как только стало известно о ДТП, из Красного Чикоя и Петровска-Забайкальского приехали священники для оказания помощи. Игумения Ольга (Василькова) - настоятельница женского монастыря в честь Русских Святых - лично доставила несколько раненых в Петровск-Забайкальскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Автобус, в котором находился 51 человек, съехал в кювет и перевернулся в районе поселка Хохотуй Петровск- Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал". По уточненным данным, погибли 11 человек, пострадали 40. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Глава Забайкальской митрополии поблагодарил губернатора Забайкальского края Наталью Жданову за оперативную помощь. "Все службы действовали слаженно и быстро, останавливались и помогали совершенно незнакомые люди", - подчеркнул митрополит.