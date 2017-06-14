Площадь пожаров в Сибири за сутки выросла до 9,2 тыс. га

ИРКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири выросла за сутки более чем на 2 тыс. га и достигла 9,2 тыс. га, сообщила пресс-служба федеральной "Авиалесохраны". По данным ведомства, наиболее сложная обстановка складывается в Иркутской области и Забайкалье.

"Площадь пожаров в Забайкалье увеличилась (за стуки - прим. ТАСС) почти вдвое - с 1,9 тыс. до 3,7 тыс. га, в Иркутской области - на 600 га, до 4,6 тыс., в Бурятии - до 580 га, в Красноярском крае - сокращение с 344 га до 260 га", - сказали в пресс-службе.

На фоне Сибири спокойной выглядит ситуация в лесах Дальнего Востока: в Амурской области зарегистрировано около 300 га горящих пожаров, в Якутии, Магаданской области, на Камчатке и в Хабаровском крае - в общей сложности около 20 га.

Крупнейший пожар

На данный момент самый крупный в Сибири лесной пожар бушует в Иркутской области, где в Качугском районе от гроз загорелось 3700 га тайги.

"В борьбе с крупным пожаром задействовано 43 работника парашютно-десантной службы и шесть работников лесной охраны", - отмечают в пресс-службе правительства региона. Для обнаружения очагов в регионе задействованы 152 человека, в том числе 70 пожарных-десантников, и 24 единицы техники.

Ситуация в Бурятии, Забайкалье и Красноярском крае

В соседней Бурятии, где горят около 580 га леса, со стихией сейчас борется более 500 человек - лесная охрана, пожарные-парашютисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сотрудники МЧС, местные жители и лесопользователи. Работает 91 единица тяжелой и лесопожарной техники. "На территории Муйского и Северо-Байкальского районов в связи со сложной лесопожарной обстановкой действует режим ЧС", - добавили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

По информации Лесопожарного центра Красноярского края на 11:00 (7:00 мск), на территории региона в авиационной и наземной зонах зарегистрированы 10 лесных пожаров на площади 229 га. "Они действуют в Эвенкийском, Богучанском, Тасеевском, Абанском районах. Угрозы населенным пунктам нет", - уточнили в пресс-службе центра.

По данным Минприроды Забайкалья, к тушению огня в читинских лесах привлечены 464 человека, в том числе 97 парашютистов-десантников, задействовано 98 единиц техники. Краевые власти сообщают о девяти действующих в регионе лесных пожарах на общей площади 3,1 тыс. га. "Авиалесохрана" располагает данными о 3,7 тыс. га горящего в регионе леса.