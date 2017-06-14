Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Площадь пожаров в Сибири за сутки выросла до 9,2 тыс. га

Сибирь
14 июня, 9:03 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 14, июня. /ТАСС

Наиболее сложная обстановка складывается в Иркутской области и Забайкалье

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири выросла за сутки более чем на 2 тыс. га и достигла 9,2 тыс. га, сообщила пресс-служба федеральной "Авиалесохраны". По данным ведомства, наиболее сложная обстановка складывается в Иркутской области и Забайкалье.

"Площадь пожаров в Забайкалье увеличилась (за стуки - прим. ТАСС) почти вдвое - с 1,9 тыс. до 3,7 тыс. га, в Иркутской области - на 600 га, до 4,6 тыс., в Бурятии - до 580 га, в Красноярском крае - сокращение с 344 га до 260 га", - сказали в пресс-службе.

На фоне Сибири спокойной выглядит ситуация в лесах Дальнего Востока: в Амурской области зарегистрировано около 300 га горящих пожаров, в Якутии, Магаданской области, на Камчатке и в Хабаровском крае - в общей сложности около 20 га.

Крупнейший пожар

На данный момент самый крупный в Сибири лесной пожар бушует в Иркутской области, где в Качугском районе от гроз загорелось 3700 га тайги.

"В борьбе с крупным пожаром задействовано 43 работника парашютно-десантной службы и шесть работников лесной охраны", - отмечают в пресс-службе правительства региона. Для обнаружения очагов в регионе задействованы 152 человека, в том числе 70 пожарных-десантников, и 24 единицы техники.

Ситуация в Бурятии, Забайкалье и Красноярском крае

В соседней Бурятии, где горят около 580 га леса, со стихией сейчас борется более 500 человек - лесная охрана, пожарные-парашютисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сотрудники МЧС, местные жители и лесопользователи. Работает 91 единица тяжелой и лесопожарной техники. "На территории Муйского и Северо-Байкальского районов в связи со сложной лесопожарной обстановкой действует режим ЧС", - добавили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

По информации Лесопожарного центра Красноярского края на 11:00 (7:00 мск), на территории региона в авиационной и наземной зонах зарегистрированы 10 лесных пожаров на площади 229 га. "Они действуют в Эвенкийском, Богучанском, Тасеевском, Абанском районах. Угрозы населенным пунктам нет", - уточнили в пресс-службе центра.

По данным Минприроды Забайкалья, к тушению огня в читинских лесах привлечены 464 человека, в том числе 97 парашютистов-десантников, задействовано 98 единиц техники. Краевые власти сообщают о девяти действующих в регионе лесных пожарах на общей площади 3,1 тыс. га. "Авиалесохрана" располагает данными о 3,7 тыс. га горящего в регионе леса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
4
Путин: некоторые в США мечтают видеть Россию поверженной
5
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли
6
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
7
Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО
Темы дня
Загрузка...
Реклама