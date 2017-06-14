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Крупнейший за Уралом центр сертификации лекарств и БАДов заработал в Новосибирске

Сибирь
14 июня, 9:36 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, июня. /ТАСС

Мощные лаборатории находятся в основном в европейской части России

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НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Биотехнопарк Новосибирска, входящий в мегакластер "Сибирский наукополис", открыл крупнейший за Уралом центр сертификации лекарств, БАДов и косметики, выход на самофинансирование за счет предоставления услуг сертификации планируется к началу 2018 года. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров Биотехнопарка Андрей Бекарев.

"У нас заработал центр сертификации, который будет оказывать платные услуги. Речь идет о самофинансировании. Мы надеемся, что с начала следующего года субсидии Биотехнопарку больше не потребуются", - сказал Бекарев.

Всего с момента создания в 2011 году парковый проект получил на развитие 760 млн рублей из областного бюджета и 216 млн от Минэкономразвития на закупку оборудования.

По словам директора Центра сертификации и проведения доклинических и клинических исследований Елены Гутовой, этот центр - крупнейший за Уралом. "Мощные лаборатории находятся в основном в европейской части России. В Красноярске работает лаборатория Росздравнадзора, но занимается она мониторингом качества лекарств, которые уже на рынке", - отметила Гутова.

Биотехнопарк Новосибирска - площадка для производственных компаний в сферах биотехнологий и фармацевтики. Сейчас у Биотехнопарка шесть резидентов. Парковый проект входит в мегакластер "Сибирский наукополис" - один из 11 кластеров, поддержанных Минэкономразвития РФ.

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