Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Состояние большинства пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье улучшилось

Сибирь
14 июня, 10:39 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

В больницах находятся 35 человек, 10 из них - в реанимации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Состояние большинства людей, пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье, улучшилось. В больницах находятся 35 человек, 10 из них - в реанимации, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"За прошедшие сутки из реанимации в отделения больниц Забайкалья и Бурятии перевели девять человек. 10 остаются в реанимации, все в тяжелом состоянии, в их числе - две девочки, одна из них по-прежнему без сознания. Состояние большинства тяжело пострадавших стабилизировалось, у людей с травмами средней степени тяжести так же положительная динамика", - сказали в министерстве.

Читайте также новости по теме:
ДТП с автобусом в Забайкалье
© Пресс-служба ГУ МЧС по Томской области/ТАСС

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью паломников в ДТП в Забайкалье

Число жертв ДТП с паломниками в Забайкалье возросло до 13

Семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выплатят по 1 млн рублей

Там отметили, что в краевой клинической больнице в Чите остаются 11 человек, двое из них - в реанимации, в тяжелом стабильном состоянии. В первой городской больнице Читы находятся 12 пострадавших, одна из них - в реанимации, в стабильном тяжелом состоянии. Кроме того, накануне в эту больницу обратилась женщина, которая ранее отказалась от помощи.

Одна женщина остается в реанимации Петровск- Забайкальской ЦРБ. В республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко в Улан-Удэ находятся семь человек, двое - в реанимации.

"Еще четверо пострадавших размещены в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ, все в тяжелом состоянии: трое - в реанимации, четвертая - в отделении травматологии, ее готовят к операции. В числе этих пострадавших - две девочки: одна - в тяжелом состоянии, без сознания, вторая - в тяжелом стабильном состоянии", - сказали в министерстве.

ДТП с автобусом паломников в Забайкалье

Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 14 человек.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Уголовное дело о ДТП передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Оно возбуждено в отношении водителя автобуса. Следователи также выяснят, была ли проявлена халатность (статья 293 УК РФ) работниками компании, обслуживающей дорогу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом в Забайкалье
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Лидер московского "Яблока" Митрохин задержан у здания Госдумы
4
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
5
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
6
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама