Состояние большинства пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье улучшилось

ЧИТА, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Состояние большинства людей, пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье, улучшилось. В больницах находятся 35 человек, 10 из них - в реанимации, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"За прошедшие сутки из реанимации в отделения больниц Забайкалья и Бурятии перевели девять человек. 10 остаются в реанимации, все в тяжелом состоянии, в их числе - две девочки, одна из них по-прежнему без сознания. Состояние большинства тяжело пострадавших стабилизировалось, у людей с травмами средней степени тяжести так же положительная динамика", - сказали в министерстве.

Там отметили, что в краевой клинической больнице в Чите остаются 11 человек, двое из них - в реанимации, в тяжелом стабильном состоянии. В первой городской больнице Читы находятся 12 пострадавших, одна из них - в реанимации, в стабильном тяжелом состоянии. Кроме того, накануне в эту больницу обратилась женщина, которая ранее отказалась от помощи.

Одна женщина остается в реанимации Петровск- Забайкальской ЦРБ. В республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко в Улан-Удэ находятся семь человек, двое - в реанимации.

"Еще четверо пострадавших размещены в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ, все в тяжелом состоянии: трое - в реанимации, четвертая - в отделении травматологии, ее готовят к операции. В числе этих пострадавших - две девочки: одна - в тяжелом состоянии, без сознания, вторая - в тяжелом стабильном состоянии", - сказали в министерстве.

ДТП с автобусом паломников в Забайкалье

Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 14 человек.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Уголовное дело о ДТП передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Оно возбуждено в отношении водителя автобуса. Следователи также выяснят, была ли проявлена халатность (статья 293 УК РФ) работниками компании, обслуживающей дорогу.