Научный центр для исследования перспектив ЕАЭС и ШОС открылся в Новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 14 июня. /Корр. ТАСС/. Междисциплинарный центр для изучения процессов интеграции в Евразии открылся на базе Новосибирского госуниверситета, сообщила в среду пресс-служба вуза.
Как рассказал ТАСС директор центра Андрей Обухов, его специалисты будут изучать и прогнозировать развитие таких организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), с точки зрения политологии, экономики, международного права и востоковедения.
"Центр создан для того, чтобы научно исследовать процессы, происходящие в странах Евразии. Мы будем исследовать в частности ЕАЭС, ШОС и инициативу "Один пояс - один путь", используя междисциплинарный подход. Исследования будут вестись в областях политологии, экономики, международного права и востоковедения. Мы нацелены именно на науку, но в ходе исследования будем получать прогнозы развития, оценки, куда лучше двигаться", - сказал Обухов.
На базе центра будут защищаться кандидатские и докторские диссертации. По словам Обухова, в перспективе к его работе подключатся студенты.
Проект поддержан программой повышения международной конкурентоспособности российских вузов.