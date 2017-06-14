Школа пилотирования квадрокоптеров открылась на базе Новосибирского госуниверситета

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Школа пилотирования квадрокоптеров начала работу на базе Специализированного учебно-научного центра Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ). В нее уже записались 100 школьников, которым предстоит научиться не только управлять аппаратами, но и собирать их, сообщил ТАСС инициатор образовательного проекта Алексей Мелешихин.

"У нас подписано соглашение о создании на базе СУНЦ НГУ школы пилотирования квадрокоптеров. Секции также будут представлены на базе Высшего колледжа информатики (структурное подразделение НГУ). Сегодня у нас первый урок", - сказал он.

Мелешихин напомнил, что согласно данным Минтруда РФ, оператор квадрокоптера - одна из 50 профессий будущего. Дроны уже сейчас широко используются для доставки грузов, аэрофотосъемки, зондирования, в военных целях и многих других. Выпускники школы в перспективе будут получать сертификаты о прохождении обучения, которые дадут им возможность устроиться на соответствую работу.

При школе создана специально оборудованная полоса препятствий, где дрон необходимо провести через кольцо, вокруг флажка или посадить на нужную площадку. Детей также будут обучать собирать, разбирать, чинить дроны и управлять ими, в том числе в форме командных боев. "Для тех, кто научился управлять, мы устраиваем бои, можно в команде: четыре дрона, пять попаданий друг в друга - выключается двигатель - дрон падает. Затем его нужно починить", - объясняет Мелешихин.

Сейчас в обучении используются "боевые" китайские квадрокоптеры. Школа уже получила предложения от отечественных производителей - их продукт качественнее, но и значительно дороже. Мелешихин рассчитывает закупить пять отечественных дронов на грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, на который школа подала заявку.