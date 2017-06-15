Прокуратура направила в суд иски на выплату 5 млн рублей бастовавшим в Забайкалье шахтерам

ЧИТА, 15 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Прокуратура в Забайкальском крае направила в суд исковые заявления о взыскании около 5 млн рублей зарплаты, которую не доначислили шахтерам Дарасункского рудника, где в мае прошла забастовка, сообщили в четверг в пресс-службе регионального ведомства.

"За две с половиной недели проверки прокуратурой района в суд в интересах 177 работников направлены исковые заявления о взыскании недоначисленной заработной платы за период с октября 2016 года по апрель 2017 года. Их общая сумма - около 5 млн рублей. 14 и 15 июня в Тунгокоченском районном суде рассмотрены и удовлетворены первые 46 исковых заявлений", - говорится в сообщении.

Ведомство также выявило нарушения, связанные с необоснованным применением коэффициента трудового участия (КТУ). Например, в связи с невыполнением плана по добыче золота зарплату понижали и работникам, функции которых никак не связаны с непосредственной добычей драгметалла - ламповщицам, машинистам подъемных машин.

В связи с нарушением сроков выплаты заработной платы за апрель 2017 года прокурор района возбудил дело об административном правонарушении в отношении гендиректора ООО "Дарасунский рудник" Юрия Бусыгина. Оно направлено на рассмотрение в мировой суд для решения вопроса о дисквалификации должностного лица.

Забастовка и закрытие рудника

17 мая 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" в поселке Вершино-Дарасунский и подниматься на поверхность. В ООО "Управляющая компания ЮГК" (группы компаний "Южуралзолото") сообщали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требовали пересмотреть коэффициент трудового участия за апрель, из-за которого у них снизилась зарплата.

18 мая после переговоров с губернатором горняки согласились покинуть шахту. Им пообещали выплатить зарплату и произвести ее перерасчет за апрель. Работы на руднике по решению собственника приостановлены.

В пресс-службе компании "Южуралзолото" сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Позднее депутат Госдумы и сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Говорин, который входит в рабочую группу по решению проблем на руднике, проинформировал журналистов, что предприятие сменит владельца и продолжит работу. Кто именно намерен приобрести рудник, депутат не уточнил.

Правительство Забайкальского края рассчитывает, что осенью рудник возобновит работу, идут переговоры с потенциальным покупателем - компанией "Урюмкан".