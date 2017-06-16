Суд в Новосибирске признал законным увольнение бывшего заммэра с поста главы метрополитена

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НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Центральный райсуд Новосибирска признал законным увольнение бывшего вице-мэра Новосибирска Андрея Ксензова с поста начальника МУП "Новосибирский метрополитен". Его требования о восстановлении на работе и выплате компенсации морального вреда, не были удовлетворены, сообщила в пятницу пресс-служба суда.
"Центральным районным судом Новосибирска отказано в удовлетворении искового заявления Ксензова А.Е. к мэрии Новосибирска о признании незаконным распоряжения, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.
Ранее мэрия объяснила увольнение Ксензова тем, что он якобы начислял себе необоснованные надбавки к зарплате в размере до 100 тыс. рублей в месяц. В администрации города также сообщали, что он вернул незаконно полученные деньги в бюджет после вмешательства мэра. Ксензов возглавил МУП "Новосибирский метрополитен" в 2015 году, оставив пост первого заместителя мэра Новосибирска.
Новосибирский метрополитен действует с 1985 года. Он включает в себя 13 станций и занимает третье место в России по пассажиропотоку, уступая подземкам Москвы и Санкт- Петербурга. В 2016 году метрополитен перевез 79 млн пассажиров, его доля в общей структуре городского общественного транспорта составляет 16,7%.