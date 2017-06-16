Сибирская разработка удаленного растениеводства получила 2 млн руб. для запуска в серию

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Новосибирская разработка "Over grower" для удаленного выращивания растений получила грант Фонда содействия инновациям в размере 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям, сообщила сегодня пресс-служба регионального правительства. Как пояснил ТАСС разработчик системы Роман Рыбаков, грант поможет запустить серийное производство приборов.

"Проект полностью автоматизированной гидропоники для удаленного выращивания растений "Over grower" получил по итогам конференции Startup Village грант Фонда содействия инновациям в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказал Рыбаков, система рассчитана на малый и средний бизнес, сейчас в том числе на средства гранта будет запускаться серийное производство. "С помощью прибора можно выращивать растения на площади до половины гектара. На рынке представлены решения для полупромышленной и промышленной автоматизации. Благодаря гранту мы проведем исследовательские работы, которые помогут выйти на серийное производство", - сказал Рыбаков.

Прибор подключается к интернету, с его помощью пользователь может удаленно регулировать для растений освещение, вентиляцию, температуру воздуха и воды. Пока что с его помощью выращивают помидоры, огурцы и салат, в планах - клубника.

Проект также будет представлен на Сибирской венчурной ярмарке, которая пройдет в рамках V международного технологического форума "Технопром" в Новосибирске.