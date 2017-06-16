Экспедиция "Байкал - Аляска" справилась с испытаниями на крупнейшей сибирской реке Лене

ЯКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Команда экспедиции "Байкал - Аляска" благополучно завершила сегодня второй этап грандиозного путешествия по следам основателей первых поселений в Северной Америке, добравшись до Якутска по главной сибирской водной артерии - реке Лена. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

Второй этап экспедиции начался 7 июля в городе Северобайкальск (Бурятия), где экспедиционное судно - парусный катамаран "Искатель" - был разобран и перевезен через горный хребет на реку Киренгу. После сборки он был вновь спущен на воду и вошел по притоку в "сибирскую Амазонку".

"После испытания ветрами на Байкале главной сложностью для нас стал жесткий встречный ветер на Лене, из-за которого скорость нашего судна вместо расчетных 20-25 км/ч снизилась до 15-17 км/ч. Это вызывало опасения по поводу возможной нехватки топлива для двух двигателей катамарана и заставляло команду организовать вахты для практически круглосуточного движения по Лене. Однако наша задача была выполнена: точно в назначенное время мы прибыли сегодня в Якутск", - сказал ТАСС технический директор экспедиции, капитан Роман Неудачин.

Он отметил, что одной из задач второго этапа был сбор этнографического материала, в том числе, связанного с миссионерской деятельностью первосвятителя Сибири и Аляски Иннокентия (Вениаминова), а также информации о исторических местах и уникальных природных объектах для будущего путеводителя. "Отдельные объекты мы отмечаем информационными табличками - своеобразными "закладными досками", похожими на те, что оставляли в 17-18 веках первопроходцы. На территории Якутии такие "закладные доски" мы закрепили у верстового столба исторического Иркутско - Якутского тракта в деревни Еланка, где находится единственный в мире музей ямщиков, а также в природном парке Ленские столбы", - пояснил Неудачин.

По его словам, уже завтра команда "Байкал - Аляска" продолжит грандиозное путешествие, выдвинувшись по Лене, а затем вверх по рекам Алдан и Мая, после чего ей предстоит сухопутное преодоление еще одного горного хребта и морские этапы экспедиции через Тихий океан с финишем в городе Анкоридж (штат Аляска, США).

Старт экспедиции "Байкал - Аляска" состоялся 30 мая. В общей сложности ее участниками станут порядка 25 человек из разных регионов России, которые будут сменять друг друга на протяжении шести этапов экспедиции. Экспедиция включена в перечень мероприятий, посвященных празднованию 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 80-летия Иркутской области. Проект также приурочен к 150-летию продажи Аляски, 210-летию установления дипломатических отношений между Россией и США, 200-летию прибытия русской эскадры на Гавайи и получил поддержку Русского географического общества и Минвостокразвития России, генеральным информационным партнером экспедиции является агентство ТАСС.