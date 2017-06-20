Дети погорельцев из села Бубновка Иркутской области будут отправлены в санатории

ИРКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Дети из семей, чьи дома сгорели 28 апреля в селе Бубновка в Иркутской области, за счет госсредств отдохнут в оздоровительном санатории. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства Приангарья.

"Дети должны отправиться на отдых в оздоровительный санаторий "Усть-Кут", они прошли необходимые медосмотры. С 21 июня начинается смена. Из семей, пострадавших от пожара в Бубновке, за счет областного бюджета в санаторий поедут 34 ребенка школьного возраста. Кроме того, по путевкам "Мать и дитя", оплаченным за счет федеральных средств, на отдых отправятся еще 14 детей из 10 семей", - уточнили в пресс-службе.

В крупном пожаре в селе Бубновка из 90 жилых домов сгорело 58. После этого было принято решение, что населенный пункт будет ликвидирован: свое согласие высказали местные жители на сходе граждан 18 мая, предложение было поддержано и органами местного самоуправления Киренского района и Бубновского сельского поселения. Всем пострадавшим выплачена материальная помощь, решается вопрос о выплатах для приобретения жилья.

До пожара, произошедшего 28 апреля, в Бубновке проживали 435 человек. Все они были эвакуированы из населенного пункта, расположенного на острове на реке Лена. Во время пожара пострадал один человек.