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Эксперт: Россия почти обеспечена собственными тест-системами для диагностики заболеваний

Сибирь
21 июня, 11:50 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

По данным завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергея Нетесова, только в Новосибирской области тест-системы выпускают три компании

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НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Обеспеченность отечественными тест-системами для диагностики заболеваний в России близка к 100%. Причем компоненты также производятся в стране, сообщил в среду ТАСС в кулуарах форума "Технопром" в Новосибирске заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

"По многим тест-системам отечественные рынки закрыты отечественными препаратами. Это единственная отрасль медицины, где мы, в основном закрыты отечественным производством, причем оно основано и на отечественных компонентах. Для сравнения: если вы возьмете лекарственные препараты, то там 90% субстанции - импортные компоненты, и у нас, в основном, фасовочное производство", - сказал он.

В качестве примера Нетесов привел тест-системы для анализа донорской крови - все они производятся в России, закупку за рубежом если и производят, то только для контрольного сравнения.

По данным собеседника агентства, только в Новосибирской области тест-системы выпускают три компании - бывшие дочерние предприятия ГНЦ ВБ "Вектор": "Вектор-Бэст" (объем производства 4,5 млрд рублей в год), "Вектор- Биальгам" (300-400 млн) и "Вектор-Медика" (около 1 млрд). "Вектор-Бэст" делит первое и второе место по объему выпуска тест-систем с другой российской компанией "Диагностические системы" (Нижний Новгород).

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

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