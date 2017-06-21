Грозы и град прогнозируется в Красноярском крае в ближайшие три дня

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. МЧС предупреждает, что в течение трех дней, со среды по пятницу, на территории Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы и град, а также сильный ветер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
"По данным синоптиков, вечером 21 июня и в течение суток 22 и 23 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, порывы ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели просят соблюдать правила безопасности, в том числе при разрядах молнии, держаться как можно дальше от слабоукрепленных рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций.