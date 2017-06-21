Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грозы и град прогнозируется в Красноярском крае в ближайшие три дня

Сибирь
21 июня, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Спасатели просят соблюдать правила безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. МЧС предупреждает, что в течение трех дней, со среды по пятницу, на территории Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы и град, а также сильный ветер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"По данным синоптиков, вечером 21 июня и в течение суток 22 и 23 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, порывы ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели просят соблюдать правила безопасности, в том числе при разрядах молнии, держаться как можно дальше от слабоукрепленных рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
2
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Скончался бывший начальник отечественной нелегальной разведки Юрий Дроздов
5
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву
Темы дня
Загрузка...
Реклама