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В Новосибирске создадут совет научных институтов для изучения проектов диверсификации ОПК

Сибирь
21 июня, 12:55 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

Совет появится на базе Новосибирского Академгородка

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НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство научных организаций создаст на базе Новосибирского Академгородка совет директоров научных институтов для определения направлений работы предприятий ОПК, сообщил в среду руководитель ФАНО Михаил Котюков.

"Еще одно практическое решение по итогам обсуждения с коллегами - создание на базе Новосибирского Академгородка специального совета, состоящего из директоров научных институтов. Думаю, к этой работе должны подключиться и университеты", - сказал Котюков на пленарном заседании в рамках форума "Технопром" в Новосибирске.

По его словам, совет должен будет определить направления и проекты диверсификации предприятий ОПК. В числе возможных практических направлений - телемедицина, биомедицина, робототехника, информационные технологии, разработка материалов с заданными свойствами, которые могут широко применяться в космической деятельности, в вопросах рационального природопользования, освоения Арктики и т. д.

Как отметил Котюков, у многих научных разработок есть серьезные перспективы для реализации в кооперации с предприятиями ОПК. "Мы рассматриваем организации ОПК как мощнейшего технологического партнера и, наверно, одного из драйверов инновационного развития", - добавил он.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает генеральный информационным партнером форума.

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