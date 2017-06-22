Препараты от рака на основе живых вирусов готовят к испытаниям на людях с 2020 г.

"Енисей", "СКА-Нефтяник" и "Байкал-Энергия" выступят на Кубке мира по хоккею с мячомСпорт 22 июня, 13:39
Метшин: проведение Кубка конфедераций приближает Казань к мечте принять Олимпийские игрыСпорт 22 июня, 13:29
Кучма: Европа ставит Украину на колениМеждународная панорама 22 июня, 13:28
Таможня прикомандировала для работы на Кубке конфедераций студентов, владеющих языкамиСпорт 22 июня, 13:22
"Роснефть" в 2017 году планирует увеличить переработку нефти еще на 20 млн тоннЭкономика и бизнес 22 июня, 13:17
Мэр Казани пообещал подготовить граффити Месси в случае приезда аргентинцев на ЧМ-2018Спорт 22 июня, 13:14
Гордость России: Бобровский признан лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛСпорт 22 июня, 13:12
Сборная России по футболу провела тренировку в отелеСпорт 22 июня, 13:07
Аэропорт Домодедово привлечет кредит ING Bank в объеме до 58,9 млн евроТранспорт 22 июня, 13:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Ученые новосибирского Академгородка и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" разрабатывают препараты для лечения онкозаболеваний на основе живых вирусов, в том числе вирусов осповакцины и аденовирусов. Испытания на людях могут начаться уже в 2020 году, сообщил ТАСС в кулуарах форума "Технопром" в Новосибирске заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"Мы сейчас разрабатываем и тестируем вирусные противораковые препараты нового поколения и года через три собираемся выходить на клинические испытания. Это живые, но ослабленные вирусы, которые "умеют" отличать раковую клетку от здоровой. Они размножаются в раковых клетках и разрушают их, практически не затрагивая нормальные клетки", - сказал ученый.
По его словам, в мире работы ведутся с представителями пяти разных семейств вирусов, включая аденовирусы, парамиксовирусы, реовирусы, вирусы герпеса и осповакцины. Ученые предполагают, что эти вирусы могут быть использованы против разных типов рака. По сравнению с природными штаммами эти лечебные вирусы отличаются тем, что они ослаблены и в них введены гены, усиливающие их онколитические свойства.
Доклинические испытания, к которым уже готовы два варианта препарата, по словам Нетесова, обойдутся примерно в 20 млн рублей каждое. Половину денег должен внести инвестор, которого пока нет.
Ранее ТАСС сообщал, что исследования действия вируса осповакцины на раковые клетки ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН проводят совместно с коллегами из ГНЦ ВБ "Вектор". Ученые используют живой вирус осповакцины, то есть вакцинный штамм вируса оспы.
V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.