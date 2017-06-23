За медпомощью после выпадения крупного града в Хакасии обратились пять человек

АБАКАН, 23 июня. /ТАСС/. Пять человек обратились за медицинской помощью после крупного града, выпавшего в четверг в районе озера Беле - традиционной туристической зоны отдыха Ширинского района Хакасии, сообщило в пятницу республиканское управление ГО и ЧС

"22 июня 2017 года в районе озера Беле Ширинского района зафиксирован случай выпадения крупного града. За медицинской помощью обратились пять человек, помощь оказана амбулаторно. Также зарегистрированы повреждения кровель и остекления туристических домиков и личных автомобилей", - уточнило ведомство.

По указанию председателя республиканской комиссии по ЧС Владимира Крафта в республике продолжается оценка ущерба, нанесенного градом. К этой работе планируется привлечь сотрудников полиции и страховые компании. "Принимая во внимание факт большого числа отдыхающих из других регионов, пострадавшие должны в кратчайшие сроки получить на руки правильно и в полном объеме оформленные документы для решения о получении страховых выплат по месту жительства", - пояснили в управлении ГО и ЧС.

Град с куриное яйцо

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, град достигал размеров куриного яйца и был настолько сильным, что оставлял вмятины на кузовах автомобилей, пробивал стекла и повреждал кровельное покрытие туристических домов.

Град на о.Беле #хакассия #град #такоебеле #белё Публикация от Александр (@alexandr_bk) Июн 22 2017 в 9:04 PDT

По данным республиканского правительства, также пострадали крыши социально-значимых объектов - детских садов и школ. "Сейчас их количество уточняется", - заявил ТАСС пресс-секретарь главы республики Николай Денисов.

Также стихия нанесла ущерб ряду населенных пунктов и хозяйств Ширинского и Боградского районов. В частности, повреждены социальные объекты и домовладения в селах Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное. В результате шквалистого ветра произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах Ширинского района. Сейчас электроснабжение восстановлено, за исключением населенных пунктов Мендоль, Целинное (28 домов) и Шира (пять домов). От удара стихии также пострадали сельскохозяйственные угодья

Неделя непогоды

На базе дома культуры в селе Шира развернут пункт временного размещения граждан вместимостью 500 человек. "У синоптиков есть опасения, что ситуация может повториться", - рассказал Денисов.

Ранее сообщалось, что вечером в среду на республику обрушился сильный шторм, из-за которого от электроснабжения было отключено более 21 тысячи человек.