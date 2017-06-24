В Забайкалье с рельсов сошли 23 грузовых вагона

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ЧИТА, 24 июня. /ТАСС/. Свыше 20 грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Зилово - Зудыра Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), движение на этом участке Транссиба приостановлено, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ЗабЖД.
"В субботу в 15:14 местного времени (09:14 мск) на перегоне Зилово - Зудыра Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 23 вагонов грузового поезда. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути, движение по перегону временно приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий происшествия к месту схода направлены восстановительные поезда со станций Зилово, Могоча и Шилка. Туда также выехала комиссия ЗабЖД. В компании "РЖД" создан оперативный штаб по координации восстановительных работ.
Причина происшествия устанавливается. Задержек пассажирских поездов на данный момент нет.
В ГУ МЧС по Забайкальскому краю добавили, что сошедшие вагоны гружены углем. К месту происшествия отправлена оперативная группа Чернышевского пожарно-спасательного гарнизона.