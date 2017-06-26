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График финансирования проекта четвертого автомоста в Новосибирске скорректируют

Сибирь
26 июня, 9:55 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, июня. /ТАСС

Общий объем господдержки останется на уровне свыше 26 млрд рублей

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НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. График федерального финансирования строительства четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске будет скорректирован. Общий объем господдержки останется на уровне свыше 26 млрд рублей, сообщил в понедельник журналистам в Новосибирске глава Росавтодора Роман Старовойт.

"Было получено принципиальное решение о реализации этого проекта. Единственное, нас попросили совместно с Министерством финансов и Министерством транспорта РФ представить более подробный график финансирования, потому что финансовая схема, которая предоставлялась ранее, по мнению правительства требует корректировки", - сказал он.

Старовойт уточнил, что меняться будет не сумма финансирования, а "разбивка по годам". "С учетом того, что сегодня уже конец июня 2017 года, предусмотренные в первоначальном варианте объемы финансирования физически не могут быть использованы", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область получит федеральный грант в размере около 26 млрд рублей (около 75% стоимости моста). Такое решение было принято на прошедшем 30 мая в Москве заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича.

Проект четвертого моста

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега, он позволит значительно разгрузить существующие переправы. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы "Байкал", Чуйский тракт и "Сибирь".

Стоимость проекта определена в размере 40,6 млрд рублей с учетом НДС и дохода концессионера. На строительно- монтажные работы заложено 30,5 млрд рублей без НДС. Стоимость подготовительных работ - 3,8 млрд рублей - будет оплачена из бюджета региона. Под снос в месте строительства попадает 360 объектов, 81 из них - жилые здания.

Ранее региональные власти провели предварительный конкурс для инвесторов. Документы на него подали новосибирское ООО "Сибирская концессионная компания", московские ООО "Новосибирская концессионная компания" и ООО "Северо-восточная магистраль". Конкурсная комиссия одобрила все три заявки.

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