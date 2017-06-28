Пять кандидатов претендуют на пост главы Томской области

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Томской области завершила прием документов о выдвижении на пост губернатора, на место главы региона претендуют представители пяти политических партий. Об этом сообщил в среду облизбирком.

"В избирательную комиссию Томской области представили документы о выдвижении пять кандидатов. <…> Выдвинутым кандидатам необходимо не позднее 26 июля 2017 года представить необходимые для регистрации документы, в том числе подписи глав и депутатов представительных органов муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Кроме врио губернатора Томской области Сергея Жвачкина (выдвинут "Единой Россией") на пост главы региона претендуют областной депутат Наталья Барышникова (КПРФ), заведующий отделением - травматолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев ("Справедливая Россия"), председатель комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР), бизнесмен Олег Федосеев ("Коммунисты России").

Выборы губернатора Томской области пройдут во всероссийский единый день голосования - 10 сентября. Это будут первые прямые выборы главы региона после долгого перерыва - в последний раз прямым голосованием губернатор здесь избирался в 2003 году.

Выдвигать кандидатов в губернаторы Томской области могут только политические партии, при этом в поддержку кандидатов необходимо собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований региона - всего 156 подписей. На проведение выборов в бюджете Томской области заложено около 90 млн рублей.