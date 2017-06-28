Новосибирск примет 3-4 июля первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС пройдет 3-4 июля в Новосибирске, в нем примут участие представительницы более чем 300 женских организаций. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС пройдет в регионе 3-4 июля. В его работе примут участие более 300 представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что в работе конгресса примет участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тема конгресса - "Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре". Участницы форума обсудят вопросы поддержки женского предпринимательства, роли женщин в укреплении гуманитарного сотрудничества и достижении глобальных целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено роли женщин в экономическом развитии общества. В рамках конгресса пройдет государственно-частный диалог "Женщины и экономика", который объединит представителей деловых кругов и государственной власти.

С инициативой провести Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирской области выступила член Совета Федерации от региона Надежда Болтенко. Ее предложение поддержал губернатор Владимир Городецкий, который в 2016 году направил соответствующее обращение в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.