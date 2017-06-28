Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирск примет 3-4 июля первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС

Сибирь
28 июня, 14:02 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, июня. /ТАСС

Планируется, что в работе форума примет участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС пройдет 3-4 июля в Новосибирске, в нем примут участие представительницы более чем 300 женских организаций. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС пройдет в регионе 3-4 июля. В его работе примут участие более 300 представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что в работе конгресса примет участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тема конгресса - "Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре". Участницы форума обсудят вопросы поддержки женского предпринимательства, роли женщин в укреплении гуманитарного сотрудничества и достижении глобальных целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено роли женщин в экономическом развитии общества. В рамках конгресса пройдет государственно-частный диалог "Женщины и экономика", который объединит представителей деловых кругов и государственной власти.

С инициативой провести Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирской области выступила член Совета Федерации от региона Надежда Болтенко. Ее предложение поддержал губернатор Владимир Городецкий, который в 2016 году направил соответствующее обращение в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
2
Песков, комментируя памятную доску Сталину в МГЮА, призвал адекватно относиться к истории
3
СМИ: в Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ
4
Украинский офицер продал ЛНР данные о составе штаба силовой операции
5
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
6
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
7
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
Темы дня
Загрузка...
Реклама