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Бюджет Новосибирской области увеличится на 3 млрд рублей

Сибирь
29 июня, 10:10 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, июня. /ТАСС

Деньги предлагается направить на подготовку к зимнему отопительному сезону, на реконструкцию системы водоснабжения в Новосибирске, приобретение новых трамваев и другие цели

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НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в четверг поправку к бюджету региона, согласно которой он будет увеличен на 3 млрд рублей.

"Поправка принята, она стала возможной в результате более успешного исполнения прогнозного бюджета: во-первых, по итогам пяти месяцев мы получили более приростной бюджет, во-вторых, произошла фиксация некоторых федеральных софинансирований (по целевым программам), мы ее закрепили в расходных полномочиях", - рассказал журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Он отметил, что поправки коснулись вопросов, которые стояли в "листе ожидания". В частности, 1,2 млрд рублей предлагается направить на подготовку к зимнему отопительному сезону, 100 млн рублей - на реконструкцию системы водоснабжения в Новосибирске, 100 млн рублей - на реконструкцию внутренней теплотрассы, 100 млн рублей - на приобретение новых трамваев, 585 млн рублей распределено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. Из них 407 млн рублей - на ремонт объектов социально-культурной сферы, 50 млн рублей - на реконструкцию жилого фонда Новосибирска.

В принятом на 2017 год региональном бюджете расходы останутся примерно на уровне 2016 года - 113,7 млрд рублей. Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета - 113,4 млрд рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений - 10 млрд рублей. Доходы бюджета будут формироваться за счет налогов и сборов, которые по закону передаются в региональную казну.

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