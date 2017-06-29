Банки в Сибири отмечают рост количества ипотечных кредитов вопреки отмене господдержки

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Жители Сибирского федерального округа (СФО) с января по май 2017 года получили более 47 тысяч ипотечных кредитов, это на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост наблюдается несмотря на отмену с начала года госпрограммы субсидирования ипотеки, но смещается в сторону вторичного рынка, рассказал в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

"Роль программы в том, что она поддержала рынок в наиболее сложные два года, <…> но сейчас рынок продолжает развиваться самостоятельно, и статистика Банка России показывает, что это развитие достаточно успешно. В результате за неполное полугодие мы (банки СФО - прим. ТАСС) накопили 47 тыс. 101 ипотечный кредит почти на 71 млрд рублей", - сказал он, добавив, что сибирские банки выдали на 7,6% больше кредитов, чем в первые пять месяцев 2016 года.

Хацкевич добавил, что сразу после окончания госпрограммы, в январе и феврале, наметился небольшой спад, который эксперт объяснил "выжидательной позицией", но уже с марта рынок стал расти. Больше всего кредитов было выдано в Новосибирской области - 8,4 тысячи (рост на 9,1%) на 14,3 млрд рублей (рост на 17,3%). Далее следуют Красноярский край (13,1 млрд руб.) и Иркутская область (8,4 млрд руб.). По словам Хацкевича, общий объем задолженности по ипотечным кредитам в СФО с начала года прирос на 7,7%, составив 600 млрд рублей, рост просроченных кредитов при этом остается на уровне 1,5%.

Заместитель директора Новосибирского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Евгений Кох согласился с оценкой представителя Банка России, сообщив, что после небольшого затишья в январе и феврале банк уже вышел на показатели прошлого года, а к концу 2017 года рассчитывает достичь прироста в 10-15%. "В апреле мы начали наблюдать существенный рост, это совпало со снижением процентных ставок в целом по банкам", - сказал он.

Хацкевич также объяснил рост активности заемщиков значительным снижением процентных ставок - в среднем с 12,7% до 11,7%. При этом основу спроса формирует вторичный рынок жилья, рост по сравнению с 2016 годом составил до 20%. В результате 78% действующих ипотечных кредитов предоставлены на приобретение жилья на вторичном рынке (в 2016 году - 69%).

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отметил, что за пять месяцев 2017 года в Новосибирске впервые за последние 2,5 года было продано больше квартир, чем построено. Это, по словам эксперта, связано с тем, что предложение падает быстрее, чем спрос.