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Свыше четырех тысяч человек участвуют в стабилизации пожарной обстановки в Забайкалье

Сибирь
30 июня, 10:46 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 30, июня. /ТАСС

За прошедшие сутки при защите населенного пункта в Хилокском районе самолет-амфибия Бе-200ЧС произвел два слива воды

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ЧИТА, 30 июня. /ТАСС/. Семь воздушных судов и более тысячи единиц иной техники задействовано в стабилизации лесопожарной обстановки в Забайкальском крае, где из-за аномальной жары вновь горят леса. В тушении пожаров участвуют свыше 4 тыс. человек, сообщила в пятницу пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В связи с аномально высокой температурой в большинстве районов Забайкальского края установился высокий класс пожарной опасности. Для стабилизации лесопожарной обстановки задействованы более 4 тыс. человек, 1 тыс. единиц техники, а также семь воздушных судов", - говорится в сообщении.

Только за прошедшие сутки при защите населенного пункта в Хилокском районе самолет-амфибия Бе-200ЧС произвел два слива воды, вертолет МЧС Ми-8 перебросил 76 пожарных десантников и 2,9 тонны грузов в Хилокский, Петровск-Забайкальский и Красночикойский районы.

Когда лесные пожары не угрожают населенным пунктам, спасатели совместно с сотрудниками полиции и администрацией участвуют в профилактических рейдах по дачным кооперативам. Они также ликвидируют степные палы.

По данным Минприроды Забайкальского края на утро пятницы, в регионе тушат 26 пожары на площади 7 тыс. га, еще восемь очагов локализованы на площади в 3 тыс. га. Значительная часть пожаров возникла из-за гроз, но большинство связано с неосторожным обращением с огнем. Ситуацию осложняет установившаяся в регионе сухая и жаркая погода с температурой воздуха до 35 градусов и выше.

Из-за жары и осложнения пожароопасной обстановки в Забайкальском крае с 27 июня введен режим чрезвычайной ситуации. Власти региона продлили ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта.

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