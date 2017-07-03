Суд в Иркутске рассмотрит дело тренера по плаванию, обвиняемого в совращении детей

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора центра плавания в Иркутской области, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Эдуарда Рукосуева. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.
Рукосуев обвиняется по 25 эпизодам совершения насильственных действий сексуального характера, по 6 эпизодам полового контакта с детьми, не достигшими 16-летнего возраста, по 8 эпизодам совершения развратных действий, по 30 эпизодам изготовления порнографии с участием несовершеннолетних, а также в присвоении и растрате.
По версии следствия, в 2008-2015 годах Рукосуев, являясь инструктором по физкультуре в школе, а также старшим тренером одного из центров плавания в Иркутске, совершал насильственные действия сексуального характера, развратные действия и мужеложство в отношении несовершеннолетних на территории Иркутской области, Республики Бурятия, в Москве и Санкт-Петербурге. Пострадавшие дети посещали секцию плавания под его руководством, выезжали с ним на соревнования и спортивные сборы. Помимо этого, обвиняемый использовал несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов.
Следствием также установлено, что в 2014 году Рукосуев, став директором того же центра плавания, совершил растрату бюджетных денежных средств. С занимаемых должностей он был уволен в 2015 году.