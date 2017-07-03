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Депутат просит Чайку проверить законность выделения земли в Плишкинском лесу под Иркутском

Сибирь
3 июля, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы Николай Николаев в обращении подчеркнул, что Плишкинский лес - это "уникальный природный комплекс, который может исчезнуть уже в нынешнем году"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев направил запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой проверить законность выделения участка земли в Плишкинском лесу в Иркутской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе "Единой России".

Николаев, которого цитирует пресс-служба партии, подчеркнул, что Плишкинский лес под Иркутском - это "уникальный природный комплекс, который может исчезнуть уже в нынешнем году".

"Сегодня мною были направлены обращения на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки и в прокуратуру Иркутской области с просьбой провести проверку правомерности выделения земельного участка, находящегося в границах лесного массива, под дачное строительство", - сказал он. "В случае выявления оснований для прокурорского реагирования прошу принять необходимые меры для их устранения, а также для защиты конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, предусмотренного Конституцией РФ", - отметил парламентарий в запросе.

Указывается, что основанием для запросов стали обращения жителей города Иркутска и членов садоводческих товариществ, расположенных недалеко от Плишкинского природного лесного массива, к председателю иркутской областной организации Всероссийского общества охраны природы Вере Шленовой.

По словам парламентария, "поселок Плишкино и город Иркутск, на границе которых расположен этот лес, - это территории со сложным экологическим статусом, где уровень загрязнения атмосферного воздуха превышает норму". Это, по мнению председателя думского комитета по природным ресурсам, говорит о социальной значимости вопроса сохранения лесного массива. В этой связи, отмечают в пресс- службе единороссов, Николаев обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому, губернатору Иркутской области Сергею Левченко, в министерства имущественных отношений, природных ресурсов и экологии Иркутской области "с просьбой предотвратить вырубку лесного массива и закрепить за этой территорией статус лесопаркового зеленого пояса".

"С 1 января 2017 года вступило в силу федеральное законодательство, предусматривающее возможность создания лесопарковых зеленых поясов. Представляется, что образование лесопаркового зеленого пояса вместо дачного строительства позволило бы не только сохранить уникальные леса и родник на границе города Иркутска, но и способствовало бы улучшению окружающей среды в целом", - заключил он.

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