СК возбудил дело о халатности против мэра Канска, где при пожарах погибли два человека

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Уголовное дело за халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба, возбуждено в отношении Надежды Качан - главы города Канска в Красноярском крае, где в мае в результате пожаров погибли два человека. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, Качан знала о наличии на территории города множества свалок с отходами лесопиления, но не обеспечила необходимый объем финансирования на осуществление надлежащего земельного контроля, не представила проект плана по предупреждению возможных последствий их возгорания, не осуществила надлежащее взаимодействие между муниципальными учреждениями и проигнорировала несколько решений городского суда и предписаний надзорных органов, связанных с ликвидацией свалок.

"В результате неосторожного обращения с отходами неустановленных лиц на вышеуказанной свалке отходов лесопиления, расположенной в Северо-Западном промрайоне города Канска, 7 мая 2017 года произошло возгорание отходов лесопиления и в дальнейшем распространение огня на несколько производственных территорий, в результате чего огнем причинен ущерб на сумму, превышающую 67 млн рублей. Все случившееся стало возможным вследствие недобросовестного и небрежного отношения подозреваемой к исполнению своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

О пожарах в Канске

24 мая в Канске пожары вспыхнули сразу в шести местах. Первые из них удалось ликвидировать относительно быстро. Но потом загорелась пилорама, где скопилось большое количество заготовленного для переработки леса. По подозрению в нарушении правил пожарной безопасности был арестован директор одного из предприятий ЛПК города.

По данным управления СК по Красноярскому краю, одним из очагов пожара стала территория лесоперерабатывающего предприятия "Синь-И", единственным учредителем которого является гражданин Китая Ляо Шаолинь. Краевая прокуратура сообщала, что суд обязал "Синь-И" очистить территорию, вывезти отходы обработки древесины на специализированный полигон, а также приостановил деятельность предприятия до устранения указанных нарушений.

Судебные приставы предупреждали руководителя фирмы об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Однако 22 мая, за два дня до начала масштабных пожаров, отметили в прокуратуре, опечатанные ранее судебным приставом станки на момент проверки находились в рабочем режиме, электрощиток освобожден от пломбы, вокруг станков имелись свежие опилки, территория предприятия не была очищена. В отношении пристава-исполнителя, проверявшего деятельность предприятия, также было возбужденно уголовное дело.

Как сообщалось ранее, 24 мая в Лесосибирске, Канске, Нижнеингашском и Бирюлюсском районах произошла серия крупных пожаров.