Направлено в суд дело о халатности чиновников в Хакасии, повлекшей масштабные пожары

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении чиновников в Хакасии, обвиняемых в халатности, повлекшей масштабные пожары в 2015 году. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении глав муниципальных образований Ширинский район и Ширинский сельсовет Республики Хакасия Сергея Зайцева и Юрия Ковалева, а также начальника отряда противопожарной службы Республики Хакасия № 7 Виктора Зенкова. Они обвиняются по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщила она.

По версии следствия, Зайцев и Ковалев не выполнили на территории села Шира требования законодательства в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, а Зенков не руководил тушением возникших пожаров. Халатные действия обвиняемых повлекли распространение пожаров 12 апреля 2015 года на территорию села Шира в Хакасии, в результате которых погибли 12 человек, 54 человека пострадали, а также был причинен крупный материальный ущерб более чем тысячи физическим и юридическим лицам.

В ходе расследования по делу проведено более 150 судебных экспертиз, в том числе комплексных, допрошены более 1000 свидетелей и потерпевших, собрана доказательственная база, подтверждающая виновность фигурантов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

"Расследование уголовного дела по факту массовых пожаров на территориях других муниципальных образований Республики Хакасия продолжается, в ходе расследования выясняются обстоятельства возникновения и развития пожаров, повлекших гибель и травмирование людей, причинение многомиллиардного ущерба", - добавила Петренко.