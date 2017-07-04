В лесополосе под Омском обнаружены тела трех мужчин

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ОМСК, 4 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Тела трех жителей Павлоградского района, об исчезновении которых стало известно накануне, обнаружены во вторник в лесополосе в Омской области, идут поиски четвертого, сообщила во вторник ТАСС старший помощник руководителя регионального СУ СК Лариса Болдинова.
По ее словам, с заявлением о пропаже четырех человек накануне обратились в полицию их родственники. По факту исчезновения жителей Павлоградского района было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", в рамках которого правоохранительные органы вели поиски.
"В результате проведенных следователями совместно с сотрудниками УМВД России по Омской области следственных действий, оперативно-розыскных и поисковых мероприятий в лесополосе были обнаружены тела трех из разыскиваемых мужчин в возрасте 21, 29 и 33 лет", - рассказала Болдинова.
Она отметила, что все трое жили в одном селе и были знакомы с 42-летним мужчиной, местоположение которого устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.