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В Иркутской области сотрудники ДПС выявили нетрезвого водителя туристического автобуса

Сибирь
5 июля, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В салоне находился 21 турист

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД выявили в Иркутской области водителя туристического автобуса в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Утром 5 июля нарядом дорожной полиции недалеко от поселка Еланцы Ольхонского района был остановлен автобус Hyundai, следовавший от озера Байкал в Иркутск. При проверке соответствия иномарки требованиям безопасности, инспекторы обратили внимание на водителя, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, что позже было подтверждено освидетельствованием", - сообщила она.

По ее словам, в салоне автобуса находился 21 турист. 46-летний водитель был отстранен от управления транспортным средством. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.8 КоАП РФ - "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Должностные лица компании перевозчика будут привлечены к административной ответственности.

Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников сообщил, что по поручению руководства МВД России будут проводиться рейды по проверке водителей автобусов. Проверки проводятся после крупной аварии в Татарстане, которая произошла 2 июля. В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли 14 человек.

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