Сибирские конструкторы самолета-замены Ан-2 планируют начать производство через два года

"Зенит", "Локомотив-Кубань" и УНИКС узнали соперников по баскетбольному Еврокубку-2017/18Спорт 6 июля, 15:57
Эрмитаж оставил себе кота-предсказателя Ахилла, чтобы делать прогнозы на ЧМ-2018Спорт 6 июля, 15:49
Адвокат: тест на отцовство показал, что у Хулио Иглесиаса есть 41-летний сынОбщество 6 июля, 15:37
Москва вложит в проект "электронной школы" 16 млрд рублей до 2019 годаМосква 6 июля, 15:29
ЮНЕСКО поддержала проект создания Международного центра эпоса евразийских народовКультура 6 июля, 15:27
Слуцкий призвал парламентариев ОБСЕ отказаться от терминов "агрессия" и "аннексия"Политика 6 июля, 15:21
Кузнецова победила Макарову и вышла в третий круг УимблдонаСпорт 6 июля, 14:54
Путин призвал анализировать боевой опыт в Сирии для создания перспективного оружияАрмия и ОПК 6 июля, 14:52
"Добрая одежда": почему сочинским активистам приходится искать нуждающихся в помощиВ стране 6 июля, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина, разработавший самолет из композитных материалов, который должен сменить Ан-2 ("Кукурузник"), выпускающийся с 1940-х годов, планирует наладить его производство через два года. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник опытного конструкторского бюро СибНИА Вячеслав Писарев.
"У нас есть сейчас опытный экземпляр, он будет дорабатываться, конечно. Я думаю, это ориентировочно через два года (начнется производство - прим. ТАСС)", - сказал Писарев.
По его словам, первый опытный экземпляр цельнокомпозитного самолета будет представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском. Туда самолет отправится из Новосибирска своим ходом через несколько дней, отметил Писарев. Рабочее наименование самолета - ТВС-2-ДТС.
В свою очередь, научный руководитель СибНИА Алексей Серьезнов пояснил журналистам, что сейчас институт ведет переговоры с потенциальным инвестором о создании производства таких самолетов мощностью около 20 машин в год в городе Бердске под Новосибирском. Стоимость создания такого производства он оценил в $25-35 млн, отметив, что окупиться оно может после выпуска 50 самолетов.
По словам Писарева, цельнокомпозитный самолет превосходит по своим характеристикам "Кукурузник" за счет наличия жесткого крыла. У традиционного Ан-2 крыло представляет собой металлическую раму, обтянутую полотном, которое начинает рваться на скорости свыше 180-200 километров в час. ТВС-2-ДТС способен развивать скорость до 300 километров в час. Кроме того, в жестком крыле можно разместить дополнительные топливные баки, что увеличивает дальность полета с 1-1,2 до 2 тыс. километров.
Ан-2 ("Кукурузник") - советский легкий многоцелевой самолет, разработанный в Новосибирске в конце 1940-х годов. Он используется в сельском хозяйстве, авиационном спорте, грузо- и пассажироперевозках, тушении лесных пожаров. Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который производится более 60 лет. В России сегодня насчитывается около 1,5 тыс. Ан-2, многие из которых находятся в непригодном для полетов состоянии.