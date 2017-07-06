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Сибирские конструкторы самолета-замены Ан-2 планируют начать производство через два года

Сибирь
6 июля, 14:21 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, июля. /ТАСС

Первый опытный экземпляр цельнокомпозитного самолета будет представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском

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Ан-2

Ан-2

© Валерий Матыцин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина, разработавший самолет из композитных материалов, который должен сменить Ан-2 ("Кукурузник"), выпускающийся с 1940-х годов, планирует наладить его производство через два года. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник опытного конструкторского бюро СибНИА Вячеслав Писарев.

"У нас есть сейчас опытный экземпляр, он будет дорабатываться, конечно. Я думаю, это ориентировочно через два года (начнется производство - прим. ТАСС)", - сказал Писарев.

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По его словам, первый опытный экземпляр цельнокомпозитного самолета будет представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском. Туда самолет отправится из Новосибирска своим ходом через несколько дней, отметил Писарев. Рабочее наименование самолета - ТВС-2-ДТС.

В свою очередь, научный руководитель СибНИА Алексей Серьезнов пояснил журналистам, что сейчас институт ведет переговоры с потенциальным инвестором о создании производства таких самолетов мощностью около 20 машин в год в городе Бердске под Новосибирском. Стоимость создания такого производства он оценил в $25-35 млн, отметив, что окупиться оно может после выпуска 50 самолетов.

По словам Писарева, цельнокомпозитный самолет превосходит по своим характеристикам "Кукурузник" за счет наличия жесткого крыла. У традиционного Ан-2 крыло представляет собой металлическую раму, обтянутую полотном, которое начинает рваться на скорости свыше 180-200 километров в час. ТВС-2-ДТС способен развивать скорость до 300 километров в час. Кроме того, в жестком крыле можно разместить дополнительные топливные баки, что увеличивает дальность полета с 1-1,2 до 2 тыс. километров.

Ан-2 ("Кукурузник") - советский легкий многоцелевой самолет, разработанный в Новосибирске в конце 1940-х годов. Он используется в сельском хозяйстве, авиационном спорте, грузо- и пассажироперевозках, тушении лесных пожаров. Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который производится более 60 лет. В России сегодня насчитывается около 1,5 тыс. Ан-2, многие из которых находятся в непригодном для полетов состоянии.

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