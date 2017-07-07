Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иркутские власти выясняют причины отсутствия горячей воды в Байкальске

Сибирь
7 июля, 11:24 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 7, июля. /ТАСС

Местная ТЭЦ ранее находилась в ведении закрывшегося Байкальского целлюлозно-бумажного комбината

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области поручил правительству региона выяснить причины многолетних отключений горячей воды в летние месяцы в моногороде Байкальск, где местная ТЭЦ ранее находилась в ведении закрывшегося Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе иркутского правительства.

"Основанием для этого стали обращения жителей Байкальска, которые жалуются на постоянное отсутствие горячего водоснабжения в летние месяцы", - сказали в пресс- службе.

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области сообщили, что горячее водоснабжение в Байкальске прекращено в этом году с 25 мая в связи с окончанием отопительного периода и выводом оборудования ТЭЦ в плановый ремонт.

"Учитывая имеющийся дефицит топлива у теплоснабжающей организации, обслуживающей ТЭЦ Байкальска (ООО "Теплоснабжение" - прим. ТАСС), который составляет порядка 30 тыс. тонн в год, министерство жилполитики за счет средств областного бюджета своевременно формирует необходимый запас топлива на данном теплоисточнике", - заверили в министерстве. В период с 2014 по 2017 год сумма затрат областного бюджета на эти цели составила 348,6 млн рублей.

На ремонтные работы по подготовке к отопительным периодам Байкальскому городскому поселению было выделено из федерального бюджета в 2014-2015 годах 152 млн руб., из областного бюджета в период с 2014 по 2017 года - 109,8 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
2
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
3
Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США дипсобственность
4
Трамп пропустит заседание G20 по климату из-за встречи с Путиным
5
Трамп заявил, что с нетерпением ожидает встречи с Путиным
6
Три человека погибли при взрыве на руднике "Заполярный" в Норильске
7
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
Темы дня
Реклама