Иркутские власти выясняют причины отсутствия горячей воды в Байкальске

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области поручил правительству региона выяснить причины многолетних отключений горячей воды в летние месяцы в моногороде Байкальск, где местная ТЭЦ ранее находилась в ведении закрывшегося Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе иркутского правительства.

"Основанием для этого стали обращения жителей Байкальска, которые жалуются на постоянное отсутствие горячего водоснабжения в летние месяцы", - сказали в пресс- службе.

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области сообщили, что горячее водоснабжение в Байкальске прекращено в этом году с 25 мая в связи с окончанием отопительного периода и выводом оборудования ТЭЦ в плановый ремонт.

"Учитывая имеющийся дефицит топлива у теплоснабжающей организации, обслуживающей ТЭЦ Байкальска (ООО "Теплоснабжение" - прим. ТАСС), который составляет порядка 30 тыс. тонн в год, министерство жилполитики за счет средств областного бюджета своевременно формирует необходимый запас топлива на данном теплоисточнике", - заверили в министерстве. В период с 2014 по 2017 год сумма затрат областного бюджета на эти цели составила 348,6 млн рублей.

На ремонтные работы по подготовке к отопительным периодам Байкальскому городскому поселению было выделено из федерального бюджета в 2014-2015 годах 152 млн руб., из областного бюджета в период с 2014 по 2017 года - 109,8 млн рублей.