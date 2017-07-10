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Суд рассмотрит дело о банкротстве совладельца новосибирского "Сибмоста" в августе

Сибирь
10 июля, 9:27 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, июля. /ТАСС

Просроченная задолженность Владислава Кошкина перед Экспобанком составляет 178,7 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области 15 августа по заявлению Экспобанка начнет рассмотрение дела о признании банкротом совладельца новосибирской строительной компании "Сибмост" Владислава Кошкина. Об этом говорится в материалах суда.

"Принять заявление ООО "Экспобанк" о признании несостоятельным (банкротом) Кошкина Владислава Альбертовича. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 15 августа 2017 года", - говорится в материалах суда.

Как сказано в документах, просроченная задолженность Кошкина перед банком составляет 178,7 млн рублей. Экспобанк также подал иск о банкротстве отца Владислава Кошкина, Альберта Кошкина, который является совладельцем "Сибмоста". Этот иск пока не принят к рассмотрению.

Ранее Экспобанк вступил в дело о банкротстве "Сибмоста", в качестве кредиторов в котором участвовали Федеральная налоговая служба, Банк "Акцепт" и Сбербанк (последний позднее отказался от своих требований).

Источники ТАСС ранее сообщали, что "Сибмост" приобретают консорциум АФК "Система", Сбербанка и саратовского "Волгомоста". Представители АФК "Система" и Сбербанка подтверждали, что такие переговоры велись, однако, сделка не заключена. На данный момент владельцами компании по-прежнему значатся Владислав и Альберт Кошкины, которым принадлежат 7,53% и 92,46% акций соответственно.

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