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Суд отказался закрыть буферные пруды Омского НПЗ по иску Росприроднадзора

Сибирь
10 июля, 15:14 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Представленные истцом документы не подтвердили связь загрязнения атмосферного воздуха в Омске этилмеркаптаном с проводимыми на гидросооружении работами

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© Станислав Красильников/ТАСС, архив

ОМСК, 10 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Советский районный суд Омска отказал в удовлетворении иска регионального управления Росприроднадзора, который требовал прекратить ремонт на буферных прудах Омского нефтезавода (принадлежит ПАО "Газпром нефть") и рекультивировать территорию, сообщила в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы предприятия Альбина Медведева.

Она отметила, что представленные истцом документы не подтвердили связь загрязнения атмосферного воздуха в Омске этилмеркаптаном, который из-за резкого запаха используется в качестве добавки к не имеющему запаха природному газу, с проводимыми на гидросооружении работами. 400-кратное превышение предельно допустимой концентрации этого вещества было зафиксировано в Омске 10 марта. Бывший исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин в конце марта заявил, что источником загрязнения являются именно работы на буферных прудах. В апреле омский Росприроднадзор признал, что нарушений, связанных с выбросами этилмеркаптана, на объектах Омского НПЗ не обнаружено.

"Советским районным судом Омска вынесено постановление об отказе в исковых требованиях управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзору) по Омской области, которое требовало признать незаконной деятельность Омского НПЗ, ООО "Нефтехимремонт" и "Нижегородский институт прикладных технологий" (генеральный и субподрядчики - прим. ТАСС) на буферных прудах, приостановить работу и рекультивировать территорию", - уточнила она.

По словам Медведевой, суд подтвердил, что работы проводятся в соответствии с декларацией о безопасности, утвержденной Ростехнадзородом, для подготовки гидротехнического сооружения к ремонту и обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации, а нефтезавод при проведении работ не ведет деятельность по обращению с отходами. Также суд признал требование рекультивировать территорию буферного пруда неправомерным, так как данный тип работ может проводиться только на выведенных из эксплуатации объектах.

Глава пресс-службы НПЗ добавила, что суд принял во внимание данные экологического мониторинга, проводимого аккредитованными организациями производственного контроля, которые подтвердили, что в 2016-2017 годах нарушений норм предельно допустимых выбросов на буферном пруду не было выявлено.

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