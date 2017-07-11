Почти 500 тыс. литров нелегального алкоголя изъяли в Новосибирской области

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НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Почти 500 тыс. литров контрафактного алкоголя изъято в городе Бердск Новосибирской области, сообщили во вторник в пресс-службе Росалкогольрегулирования по Сибирскому Федеральному округу (СФО).
"Проверка прошла на территории бывшего Бердского винодельческого завода, который не работает с 2007 года, в помещении обнаружено 19,1 тыс. литров нелегального этилового спирта, а также нелегальная алкогольная продукция: 385 тыс. литров пивных напитков, 92 тыс. литров сидра, содержащие в своем составе недопустимые для сидров ингредиенты - красители, ароматизаторы и другие", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что всего было изъято 442 тыс. бутылок нелегального алкоголя. "Кроме того, на складе обнаружено большое количество преформ для изготовления ПЭТ- бутылок, пустая ПЭТ-тара, колпачки, коробки, ароматизаторы, фруктоза, лимонная кислота, сахар", - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Алексея Крупина.
Там уточнили, что проводится административное расследование, для проведения физико-химической экспертизы были отобраны образцы найденной продукции.