Почти 500 тыс. литров нелегального алкоголя изъяли в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Почти 500 тыс. литров контрафактного алкоголя изъято в городе Бердск Новосибирской области, сообщили во вторник в пресс-службе Росалкогольрегулирования по Сибирскому Федеральному округу (СФО).

"Проверка прошла на территории бывшего Бердского винодельческого завода, который не работает с 2007 года, в помещении обнаружено 19,1 тыс. литров нелегального этилового спирта, а также нелегальная алкогольная продукция: 385 тыс. литров пивных напитков, 92 тыс. литров сидра, содержащие в своем составе недопустимые для сидров ингредиенты - красители, ароматизаторы и другие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего было изъято 442 тыс. бутылок нелегального алкоголя. "Кроме того, на складе обнаружено большое количество преформ для изготовления ПЭТ- бутылок, пустая ПЭТ-тара, колпачки, коробки, ароматизаторы, фруктоза, лимонная кислота, сахар", - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Алексея Крупина.

Там уточнили, что проводится административное расследование, для проведения физико-химической экспертизы были отобраны образцы найденной продукции.