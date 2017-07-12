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ФАС нашла нарушения при закупке двух Lexus компанией "Сибэко"

Сибирь
12 июля, 12:41 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, июля. /ТАСС

При этом никаких санкций ведомство применять не будет

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НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружило нарушения при закупке люксовых автомобилей Lexus LX 570 новосибирской компанией "Сибэко", занимающейся генерацией тепловой и электрической энергии, но никаких санкций применять не будет, сообщила в среду ТАСС замглавы управления Татьяна Камнева.

"Нарушение закона "О защите конкуренции" обнаружено, оно выражено в том, что производилась закупка в неконкурентной форме - у единственного поставщика. Однако договор уже заключен, и в данном случае административного дела не предусмотрено", - сказала Камнева.

Комиссия новосибирского управления ФАС пришла к выводу, что оснований для закупки автомобилей у единственного поставщика в данном случае не было. Кроме того, заказчик не предоставил возможности поставить эквивалент закупленным автомобилям, заявив в числе своих требований конкретного производителя, модель и даже цвет кузова и салона автомобиля.

В пресс-службе "Сибэко" не стали комментировать ТАСС решение новосибирского управления ФАС, пояснив, что в компании его еще не получили и готовы будут высказать свою позицию только после ознакомления с ним.

Два автомобиля Lexus LX 570 в комплектации Luxury 8S+ были приобретены "Сибэко" в октябре и декабре прошлого года. Стоимость каждого составила 6,5 млн рублей. Закупка проводилась на фоне обсуждения и принятия региональными властями решения о повышении тарифов ЖКХ на 15% (решение впоследствии было отменено).

Сообщения о резком росте тарифов вызвали большой общественный резонанс, и противники решения заявляли, что средства абонентов пойдут на новые люксовые автомобили. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, комментируя повышение тарифов, заверил, что расходование дополнительных 700 млн рублей, которые оно принесет "Сибэко", будет жестко контролироваться, и "ни на какие "лексусы" деньги не пойдут".

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