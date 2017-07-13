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СК проверит сообщения о том, что педагог ударил воспитанника детского лагеря в Забайкалье

Сибирь
13 июля, 9:38 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 13, июля. /ТАСС

Другой воспитанник в том же лагере был госпитализирован с черепно-мозговой травмой после избиения сверстниками

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ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Доследственная проверка назначена после сообщений СМИ о том, что в детском лагере "Таежный" в Забайкальском крае преподаватель ударил воспитанника, сообщил журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"По информации СМИ, один из преподавателей упомянутого детского лагеря за небольшую провинность ударил воспитанника - учащегося девятого класса. Другой воспитанник в том же лагере был госпитализирован с черепно-мозговой травмой после избиения сверстниками", - сказал Марков.

Следователи побывают в лагере, проверят данные СМИ, опросят воспитанников, руководство и персонал. "Будут затребованы и изучены необходимые документы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавил Марков.

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