СК проверит сообщения о том, что педагог ударил воспитанника детского лагеря в Забайкалье

ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Доследственная проверка назначена после сообщений СМИ о том, что в детском лагере "Таежный" в Забайкальском крае преподаватель ударил воспитанника, сообщил журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"По информации СМИ, один из преподавателей упомянутого детского лагеря за небольшую провинность ударил воспитанника - учащегося девятого класса. Другой воспитанник в том же лагере был госпитализирован с черепно-мозговой травмой после избиения сверстниками", - сказал Марков.

Следователи побывают в лагере, проверят данные СМИ, опросят воспитанников, руководство и персонал. "Будут затребованы и изучены необходимые документы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавил Марков.