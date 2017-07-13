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В Томской области запустили проект "Бережливая поликлиника"

Сибирь
13 июля, 11:49 UTC+3 ТАСС

Пилотными площадками стали городская больница № 3, вторая детская больница и клинико-диагностический центр Сибирского государственного медуниверситета (СибГМУ) "Профессор"

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ТАСС, 13 июля. Томская область присоединилась к федеральному проекту "Бережливая поликлиника", направленному на повышение доступности медицинских услуг для населения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе региональной администрации.

"Федеральный проект "Бережливая поликлиника" запущен в Томской области, пилотными площадками в Томской области стали городская больница № 3, вторая детская больница и клинико-диагностический центр Сибирского государственного медуниверситета (СибГМУ) "Профессор", - говорится в сообщении.

В Томской области проект реализуют областной департамент здравоохранения, СибГМУ, Томский территориальный фонд обязательного медицинского образования и медицинские учреждения. Основная задача СибГМУ в рамках проекта - подготовить в течение года специалистов по организации бережливого производства (lean production), способных улучшать деятельность любых структур, в том числе и поликлинических подразделений.

Проект запущен Минздравом РФ в ноябре 2016 года. Его цель - сократить время, которое пациент проводит в поликлинике, оптимизировать работу регистратуры, врачей и лаборатории, а также способствовать созданию доброжелательной атмосферы в учреждении.

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