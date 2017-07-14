Ввод канатной дороги на курорте Шерегеш сдвинулся на конец года из-за проблем с землей

КЕМЕРОВО, 14 июля. /ТАСС/. Гондольная канатная дорога на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области, призванная решить проблему пробок, появится до конца 2017 года, сообщил в пятницу представитель компании "Канатные дороги Шерегеша" Денис Багаев на инвестсовете при губернаторе региона. Дорогу предполагалось построить еще в 2016 году, однако, по словам Багаева, сроки сдвинулись из- за проблем с получением земельного участка.

"Два года проект реализуется с переменным успехом, проблемой является получение земель. <…> Сейчас мы планируем воспользоваться процедурой включения проекта в число масштабных проектов региона, чтобы сэкономить месяц- полтора на получении земель упрощенным способом", - сказал он, уточнив, что дорогу планируется построить "до конца 2017 года".

Замгубернатора Кемеровской области по инвестициям и инновациям Станислав Черданцев отметил, что вопрос присвоения статуса масштабного проекта будет решен в ближайшее время. Согласно принятому в 2016 году областному закону, такой статус позволит инициатору проекта получить землю без торгов, при этом проект должен соответствовать определенным требованиям - например, обеспечить поступление не менее 5 млн рублей налогов в местную казну и создать не менее 50 рабочих мест.

По словам Багаева, инвестиции в дорогу составят 245 млн рублей, за пять лет в консолидированный бюджет региона поступит 15,9 млн рублей налогов, будет трудоустроено 56 человек.

О проекте ТПУ в Шерегеше

Как сообщалось ранее, весь проект строительства в Шерегеше транспортно-пересадочного узла (ТПУ) оценивается в 2,5 млрд рублей. Его создание предусмотрено мастер-планом Шерегеша, разработанного канадской компанией Ecosign. Багаев сообщил ТАСС, что инвесторы не отказываются от дальнейших планов по развитию ТПУ.

Гондольная дорога должна доставлять гостей с парковочных зон до центральной части сектора А курорта Шерегеш (также начинают развиваться секторы Б и Е) и выше по склону горы. Помимо дороги, должны быть обустроены три зоны парковки - автомобильная на 1,4 тыс. мест, автобусная и снегоходная. Также планировалось строительство гостиницы, автобусных станций, транспортной развязки, по которой гости курорта будут иметь возможность разъехаться либо к гостиничному городку, либо на парковку.

Создание ТПУ призвано решить проблему пробок, которые, как рассказал Багаев, возникают в пиковые часы между гостиничным комплексом и поселком Шерегеш. По его словам, некоторые туристы предпочитают "проходить несколько километров пешком, чем стоять в пробках". Затрудняется проезд машин скорой помощи и других экстренных служб, в том числе из-за того, что автомобилисты, которым не хватает мест на парковках, бросают свой транспорт вдоль дорог или где придется, рассказал Багаев.